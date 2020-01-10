Vefat eden gazeteciler unutulmadı - Son Dakika
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Vefat eden gazeteciler unutulmadı

7 saat önce

Şanlıurfa'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde, vefat eden gazetecileri mezarı başında dualarla andı.

Vefat eden gazeteciler unutulmadı, System.String[]

Şanlıurfa'da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde, vefat eden gazetecileri mezarı başında dualarla andı.


Gazeteciler Cemiyet Başkanı Tahir Gülebak yaptığı açıklamada, "10 Ocak denilince hem sevimli güzel günler aklımıza geliyor hem de hüzünlü günümüz aklımıza geliyor. Biz Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak özelikle Oktan ailesinin Urfamıza, basına yön vermiş değerli ağabeylerimizin ziyaretine geldik basında çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Şanlıurfamıza yön verendi Oktan ailesi, biz de bugünü hatırlamak için Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti olarak az da olsa bir Fatihamızı okuyup kendilerini yad etmeyi kendimize görev bildik. İnşallah bu görevimizi rutin olarak her yıl düzenleyeceğiz. Vefat eden büyüklerimizle, gönüllerimizin kendileriyle beraber olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak isteriz. Allah nur içinde yaşatsın" diye konuştu.


Gazeteci Ömer Dodanlı da, "İlk defa Şanlıurfa'da ebediyete göç etmiş değerli gazetecileri mezarı başında anıyoruz. Bu anlamlı günde, ebediyete geçmiş tüm gazetecilerin hatırlanması ve gençlere örnek olması adına düzenlenen ziyarette emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ebediyete uğurlanan değerli ağabeylerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Gazeteciler Günü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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