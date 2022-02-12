VEFAT EDEN İKİ BEBEK YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

MALATYA'da, aynı evde yaşayan iki ailenin ikisi 4 aylık, biri de 3 aylık olan 3 bebeğe mama yedirildikten sonra uyutuldu. Sabah kalktıklarında hareketsiz duran ve hayatını kaybeden bebeklerden, Eye ve Mehir Elhammud yan yana toprağa verildi, Şehed Elhammud'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Suriye uyruklu iki aile, evde bulunan 3 bebeğe mama yedirip uyuttu. Sabah uyandıklarında 3 bebeğin de hareketsiz olduğunu fark eden aile bebeklerini hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde 3 aylık Eye ve 4 aylık Mehir Elhammud'un hayatını kaybettiği belirlendi. 4 aylık olan Şehed Elhammud'un ise hastanede tedavisi sürüyor. Eye ve Mehir Elhammud, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin Malatya Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.