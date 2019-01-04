Vefat Eden İş Adamı Halis Toprak Lice'de Anıldı
1 saat önce
Toprak Holding'in kurucusu iş adamı Halis Toprak vefatının üçüncü yıl dönümünde memleketi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anıldı.
Toprak Holding
'in kurucusu iş adamı Halis Toprak
vefatının üçüncü yıl dönümünde memleketi Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde anıldı.
Toprak'ın oğlu Ahmet Toprak
tarafından Lice Yağ ve Yem Fabrikasında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ve yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
Programın sonunda Kaymakam Çelik, Ahmet Toprak'a Lice Spor forması hediye etti.
1938 yılında Diyarbakır Lice ilçesinde doğan sanayici ve iş adamı Halis Toprak, ilçede yağ, yem ve mermer fabrikası, okul, devlet hastanesi ve öğrenci yurtları gibi birçok yatırım hayata geçirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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