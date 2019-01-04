Son Dakika Haberleri: Vefat Eden İş Adamı Halis Toprak Lice'de Anıldı

Vefat Eden İş Adamı Halis Toprak Lice'de Anıldı

1 saat önce

Toprak Holding'in kurucusu iş adamı Halis Toprak vefatının üçüncü yıl dönümünde memleketi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anıldı.

Vefat Eden İş Adamı Halis Toprak Lice'de Anıldı, System.String[]
Toprak Holding'in kurucusu iş adamı Halis Toprak vefatının üçüncü yıl dönümünde memleketi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde anıldı.

Toprak'ın oğlu Ahmet Toprak tarafından Lice Yağ ve Yem Fabrikasında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ve yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda Kaymakam Çelik, Ahmet Toprak'a Lice Spor forması hediye etti.

1938 yılında Diyarbakır Lice ilçesinde doğan sanayici ve iş adamı Halis Toprak, ilçede yağ, yem ve mermer fabrikası, okul, devlet hastanesi ve öğrenci yurtları gibi birçok yatırım hayata geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:21 Kaynak: AA

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