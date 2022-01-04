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Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi - Son Dakika

Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi

04.01.2022 14:54
Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi

Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden iş insanı ve Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cafer Binici toprağa verildi.

Dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden iş insanı ve Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cafer Binici toprağa verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Binici'nin cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi bahçesine getirildi.

Binici'nin cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kırmahalle Şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vefat eden Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Binici, toprağa verildi - Son Dakika
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