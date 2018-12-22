Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Kıbrıs Gazisi Dörtyol'da Törenle Toprağa Verildi

Vefat Eden Kıbrıs Gazisi Dörtyol'da Törenle Toprağa Verildi

7 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Mustafa Herek vefat etti.

Vefat Eden Kıbrıs Gazisi Dörtyol'da Törenle Toprağa Verildi, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Mustafa Herek vefat etti.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt mahallesinde yaşayan Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Mustafa Herek, geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Gazi Mustafa Herek, Yeniyurt mahallesinde merkez caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Yeniyurt mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, Gazinin ailesi ve vatandaşlar katıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Hatay, Kıbrıs, Dörtyol, Güncel
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