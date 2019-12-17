Vefat eden kızı için köy köy gezip çocukları mutlu ediyor - Son Dakika
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Vefat eden kızı için köy köy gezip çocukları mutlu ediyor

7 saat önce

Bursa'da kızını 5 yaşında kaybeden baba, köy köy okulları gezerek çocukları mutlu ediyor.

Vefat eden kızı için köy köy gezip çocukları mutlu ediyor, System.String[]

Bursa'da kızını 5 yaşında kaybeden baba, köy köy okulları gezerek çocukları mutlu ediyor.


Büyükorhan ilçesinin Durhasan köyünde 2018 yılında 5 yaşındaki kızı İnci'yi böbrek tümöründen kaybeden Mustafa Altın, kızının ruhu için başka çocukları mutlu etmeye karar verdi. Orhaneli'nin Yakuplar köyüne giden Mustafa Altın, burada ilkokul öğrencilerine bere, eldiven, defter, puzzle hediye etti. Ayrıca çocuklara kestane alarak sobanın üstünde pişirerek ikram etti. Çocuklarla yakar top ve futbol oynayarak onları keyifli bir gün geçirmesini sağlayan Altın, ihtiyacı olan öğrencilerin beden ölçülerini de alarak mont siparişi verdi. Her ay başka bir okulu ziyaret ederek çocukları mutlu eden Mustafa Altın, 'İnci için gülümse' sloganıyla 5 yaşında kaybettiği kızının hatırasını yaşatıyor. Küçük hediyelerin büyük mutluluklara vesile olacağını söyleyen Mustafa Altın, "Vefat eden İncim için çocukları mutlu ederek ben de mesut oluyorum. Allah izin verirse her ay bir köy okulunda çocuklarımızı sevindirmek, onların ihtiyaçlarını gidermek istiyorum. Önümüzdeki ay Büyükorhan ilçemize gideceğim. Hayırseverlerin de desteklerini bekliyorum" dedi. - BURSA

Mustafa Altın, Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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