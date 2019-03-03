Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, vefat eden 90 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Arıkan, doğum yeri olan Çamlık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde, vefat eden 90 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Arıkan, doğum yeri olan Çamlık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden Kore gazisi Mustafa Arıkan, 90 yaşında vefat etti. Gazi Arıkan'ın, Çamlık Mahallesi!nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Türk bayrağına sarılı tabutu mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşınıp, defnedildi.

Cenaze törenine, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye Harp Malulü, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, daire amirleri, sivil ve askeri erkan, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Mustafa Arıkan, Derebucak, Kore, Güncel
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