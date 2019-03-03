Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, vefat eden 90 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Arıkan, doğum yeri olan Çamlık Mahallesi'nde toprağa verildi.
Konya'nın Derebucak ilçesinde, vefat eden 90 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Arıkan, doğum yeri olan Çamlık Mahallesi'nde toprağa verildi.
Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden Kore gazisi Mustafa Arıkan, 90 yaşında vefat etti. Gazi Arıkan'ın, Çamlık Mahallesi!nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Türk bayrağına sarılı tabutu mahalle mezarlığına kadar omuzlarda taşınıp, defnedildi.
Cenaze törenine, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye Harp Malulü, Şehit Aileleri, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Rasık Can, daire amirleri, sivil ve askeri erkan, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi
Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler
50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi