Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
46 dakika önce
Vefat eden Kore gazisi Ömer Canbaz son yolculuğuna uğurlandı.
Vefat eden Kore
gazisi Ömer Canbaz son yolculuğuna uğurlandı. Burdur
merkez Hızır İlyas
Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Canbaz'in cenazesi, askeri tören için Ulucami'ye getirildi.
Cenaze törenine, Canbaz'ın yakınları ve gazi arkadaşları, Burdur Valisi Hasan Şıldak
, Milletvekili Bayram Özçelik
, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
, Jandarma
Komutanı Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kore gazisi Ömer Canbaz'ın cenazesi, Güvenli köyüne defnedildi. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:01 Kaynak: İHA
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