Vefat eden kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İbiş kukla geleneğinin son temsilcilerinden, kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı, 62 yaşında vefat etti.

Mart ayında beyin kanaması geçiren ve tedavisine evde devam edilen Tansı, 30 Mayıs'ta fenalaşarak Beylikdüzü'ndeki bir hastaneye kaldırıldı.

Sanatçı, yoğun bakımda durumunun ağırlaşmasının ardından sabah saatlerinde hayata veda etti.

Cenaze namazı Merkezefendi Kozlu Mezarlığı'nda kılınan sanatçı, Yedikule Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşi Oya Tansı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin İbiş karakterine olan sevgisine işaret ederek, "Kuklada son ustaydı. İbiş'i çok seviyordu. Dayısı Nevzat Açıkgöz'den sonra İbiş tekrar öksüz kaldı." dedi.

Tansı'nın dedesi, Karagöz ustası Camcı İrfan Açıkgöz'ün yanına defnedildiğini belirten Tansı, eşiyle hiç ayrı oyun oynamadıklarını söyledi.

"Kukla ve Karagöz üstadıydı"

Türkiye'nin pek çok şehrinde ortaoyunu, kukla ve Karagöz oyunlarında eşiyle birlikte sahne aldıklarını aktaran Oya Tansı, "Türkiye'yi belki 3-4 kez dolaştık. 1982'den beri beraber oyunlarda oynadık." diye konuştu.

Sanatçının yeğeni, kukla Karagöz sanatçısı Alper Tansı da amcasının kendisinin de ustası olduğunu dile getirerek, "Geleneksel Türk tiyatrosunun çok önemli isimlerindendi. Kukla ve Karagöz üstadıydı. Biz yeğenleri olarak bu mesleği onun adına yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tansı'nın öğrencilerinden tiyatro oyuncusu Ümit Kaplan ise "Yılların ünlü kukla sanatçısıydı. Birçok talebe yetiştirmiştir kendisi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Biz sanatçı arkadaşları olarak dua ediyoruz." dedi.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Tansı'nın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sanatseverlere başsağlığı dileyerek, "İbiş kukla geleneğinin son temsilcisi kukla sanatçısı Arif Duygu Tansı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.