VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR - Son Dakika
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VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR

27.04.2022 19:27

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden marangoz ustası Arif Aydoğan'ın çocukları, mezarını ahşaptan yaptırdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat eden marangoz ustası Arif Aydoğan'ın çocukları, mezarını ahşaptan yaptırdı.

İskenderun ilçesine uzun yıllar marangozluk yapan Arif Aydoğan, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aydoğan'ın çocukları Atilla ve Ahmet Aydoğan kardeşler, babalarının çok sevdiği ahşaptan mezarlık yapılması için harekete geçti. Kendileri de mobilya ve marangozluk üzerine çalışan iki kardeş, babalarının kabrine ahşaptan mezar yaptı. Aydoğan kardeşler, şunları kaydetti

Babamız ahşabı çok severdi, öyle bir farklılık olsun dedik, Biz de mobilyacıyız, marangozuz. Babam da çocukluğundan beri marangozluk yapıyordu o yüzden bunu yapmayı düşündük. Bunun özelliği çam ağacı olması, kolay kolay çürümez, ahşap evler nasıl 100 yıl kalıyorsa bu da böyle. Mermerden daha sağlam. İç tarafına zift çektik, kum konulduğu zaman ahşapla temasını kestik. Daha sonra ise dış cephe verniği ile boyadık. Özel verniktir, yağmur ve güneşten korur. Alt tarafına bir mermer yaptık, yerden on santim yüksek kalsın diye. Çok ekstra bir bakımı da yok, çizilirse 3-4 yılda bir yine aynı vernikten fırçayla bir kat daha vurulabilir? dedi. (DHA)

VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR
VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR
VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR
VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR

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Ahmet Aydoğan, İskenderun, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VEFAT EDEN MARANGOZ USTASINA AHŞAPTAN MEZAR YAPTIRDILAR - Son Dakika


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