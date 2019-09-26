Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar
1 saat önce
Muğla'da geçtiğimiz ay vefat eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli İbrahim Çakal için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
Muğla'da geçtiğimiz ay vefat eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli İbrahim Çakal için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı.
Menteşe Kurşunlu Cami Meydanı'nda gerçekleştirilen hayır programına; Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Cumhuriyet Savcı ve Hakimleri, adliye personeli, merhumun Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mesai arkadaşları katıldı.
29 yaşında evinde hayatını kaybeden İbrahim Çakal için düzenlenen lokma hayrı sırasında duygusal anlar yaşandı. - MUĞLA
Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik İstanbul'daki depremle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: 8 vatandaşımız yaralandı Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin