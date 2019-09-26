Son Dakika Haberleri: Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar
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Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar

1 saat önce

Muğla'da geçtiğimiz ay vefat eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli İbrahim Çakal için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı.

Vefat eden mesai arkadaşları için lokma hayrı yaptılar, System.String[]

Muğla'da geçtiğimiz ay vefat eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli İbrahim Çakal için mesai arkadaşları tarafından lokma hayrı yapıldı.


Menteşe Kurşunlu Cami Meydanı'nda gerçekleştirilen hayır programına; Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Cumhuriyet Savcı ve Hakimleri, adliye personeli, merhumun Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan mesai arkadaşları katıldı.


29 yaşında evinde hayatını kaybeden İbrahim Çakal için düzenlenen lokma hayrı sırasında duygusal anlar yaşandı. - MUĞLA

Kurşunlu, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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