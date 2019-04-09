Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Mimar Anısına Doğa Yürüyüşü

Vefat Eden Mimar Anısına Doğa Yürüyüşü

1 saat önce

Beyşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vefat Eden Mimar Anısına Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Beyşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi öncülüğünde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen Pınargözü Melikler Yaylası Vali Çeşmesi Doğa Yürüyüşü'ne Beyşehir ve Konya il merkezinden, aralarında trafik kazasında yaşamını yitiren Karasakal'ın belediyede görev yapan mesai arkadaşlarının da yer aldığı 60 doğa sever katıldı.


Katılımcıların 11 kilometrelik parkurdaki yürüyüşü Vali Çeşmesi mevkisinde sona erdi.


Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir-Konya kara yolunda kısa süre önce yaşanan elim trafik kazasında kaybettikleri Beyşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yapan Mevlüt Karasakal anısına düzenledikleri yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti.

Büyükkafalı, etkinlikte Karasakal için Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dualar edildiğini belirterek, "Karasakal kardeşimize ve bu kazada hayatını kaybedenlere bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailelere başsağlığı ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:27 Kaynak: AA

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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