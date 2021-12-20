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Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı - Son Dakika

Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı

20.12.2021 15:45

Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan evine dönen 13 yaşındaki Muhammet Berat, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, kadın sürücü serbest bırakıldı Oğlunun sınıfındaki sırasına oturan anne, evladının fotoğrafına...

Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı

Adana'nın Kozan ilçesinde okuldan evine dönen 13 yaşındaki Muhammet Berat, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, kadın sürücü serbest bırakıldı

Oğlunun sınıfındaki sırasına oturan anne, evladının fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü

Muhammet Berat Büyükce'nin amcaları yeğenlerinin ölüme neden olan sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Muhammet Berat Büyükce'nin annesi, oğlunun sınıfındaki sırasına oturup fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

17 Aralık Cuma günü okuldan çıktıktan sonra eve giderken Emine Karaoğlu'nun kullandığı 01 D 1728 plakalı otomobilin altında kalarak feci şekilde can veren Muhammet Berat Büyükce'nin Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'ndaki sırası çiçeklerle donatıldı. Muhammet Berat'ın fotoğrafı sırasına konuldu. Anne Şirin Büyükçe, sırasına oturarak fotoğrafına sarıldığı oğlu için gözyaşı döktü.

Muhammet Berat Büyükce için dualar edildi. O anda sınıf arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Amca Ertuğrul Büyükce, kazayı duyduklarında şok olduklarını ifade ederek, "4 sene önce babasını kalp krizinden kaybetmiştik. Abimizin emaneti idi. Evladımızdan farkı yoktu. Çok üzgünüz. Mahkemenin bu konuda da savcılığın tutuklama talebi ile sevk etmesine rağmen adli kontrolle serbest kalmasına çok üzüldük. Keşke acımızı hafifletseler. Tutuksuz yargılanması bizim canımızı daha da çok yaktı" dedi.

Amca Cumali Büyükce ise, " Kazadır olur. Allah verdi Allah alır. Benim içim yanıyor. Annesi ne halde. Sürücünün ilk gün tutuklanmaması çok üzücü. Adaletten beklentim tutuklansın. Aynı gün serbest kalmasına karşıyız. Niye serbest kaldı. Hakime hanım sizin çocuğunuz olsa serbest bırakacak mıydınız? Sizde annesiniz. Böyle adalet olmaz bu bizi tahriktir" diyerek tepki gösterdi.

Amcalardan Mithat Büyükce ise sürücünün adli kontrolle serbest kalmasının kendilerini bir kez daha yıktığını ifade ederek, "Yeğenimin ablası ve annesi hala öldüğüne inanmıyor rüyada olduğunu düşüyor. Oğlunun bugün sırasını süsledi. Oğlunu okuldan alacağını söylüyor. Cuma günü oğluna hazırladığı tepsideki yemek duruyor. Hakime hanımın evladının başına gelse serbest bırakır mıydı? Anne bitkisel hayatta Cuma gününden beri ağzına bir gram bir şey koyamadı. Hayatından endişe ediyoruz. Şiddetli yağmurda evladının mezarına gitti sen kalk oğlum ıslanma diyor? Bari ailenin acısı hafifleyene kadar tutuklu kalsaydı. Biz adalete devletimize güveniyoruz ne gerekirse yapılacağına eminiz" diye konuştu.

Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı
Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı
Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı
Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı

Adana, Kozan, Vefat, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vefat eden oğlunun sınıfına giden annenin feryatları yürek dağladı - Son Dakika


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