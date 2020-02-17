Vefat eden öğrencinin diploması ailesine verildi - Son Dakika
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Vefat eden öğrencinin diploması ailesine verildi

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde 20 Ocak'ta hayatını kaybeden Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Erkan Kırımlı'nın diploması, okul yönetimi tarafından ailesine verildi.

Vefat eden öğrencinin diploması ailesine verildi, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde 20 Ocak'ta hayatını kaybeden Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Erkan Kırımlı'nın diploması, okul yönetimi tarafından ailesine verildi.

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur ile beraberindekiler, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programını öğrencisi Kırımlı'nın Görele ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Onur, baba Yılmaz Kırımlı ve anne Nurger Kırımlı bir süre görüşerek, kendilerine başsağlığı diledi.

Ziyarette Mustafa Onur, aileye Erkan Kırımlı'nın diplomasını takdim etti.

Kırımlı, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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