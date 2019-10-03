Son Dakika Haberleri: Vefat eden öğretmen için lokma hayrı
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Vefat eden öğretmen için lokma hayrı

56 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, mayıs ayında vefat eden Şaherter Gürle'in ruhu için lokma dağıtıldı.

Vefat eden öğretmen için lokma hayrı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, mayıs ayında vefat eden Şaherter Gürle'in ruhu için lokma dağıtıldı.


Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Şahester Gürlen geçtiğimiz mayıs ayında kansere yenik düşerek vefat etmişti. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile okul yönetimi ve öğrenciler, kansere yenik düşerek vefat eden öğretmenleri anısına okulda lokma yaparak, dua okuttu.


Vefatından önce Eğitim-İş Sendikası Gelibolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Şahester Gürlen için lokma dağıtımına Eğitim-İş Sendikası Gelibolu Şube Başkanı Dr. Burcu Topçu ve sendika yönetimi de katıldı. - ÇANAKKALE

Anadolu Lisesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
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