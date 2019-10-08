Vefat eden oğullarının adı fakültede yaşayacak

Eskişehir'de iki yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Özgürcan Kirik'in ailesi, oğullarının adını yaşatmak için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesine sinematek ve kütüphane kurulmasını sağladı.

Fakülte öğrencilerinin kullanması için oluşturulan ve Özgürcan Kirik'in adı verilen birimler, merhum Kirik'in annesi Güzin, babası Adnan, ağabeyi Mümtaz ve yakınlarının katıldığı törenle açıldı.

Aile adına konuşan Mümtaz Kirik, vefat eden kardeşinin adının açılan birimlerde yaşayacağını belirtti.

Fakültede bir film gösteriminde öğrencilerin güzel çalışmalar yaptıklarını, ancak bazı eksiklikleri olduğunu gördüğünü ifade eden Kirik, kardeşinin adının yaşatılması için öğrencilerin de faydalanacağı bu birimleri kurmaya karar verdiklerini anlattı.

Duygusal anlar yaşadığı konuşmasında ağabey Kirik, şunları söyledi:

"İki sene önce ağacımızın çok büyük bir dalı öldü. Ama Özgürcan'ı kaybetme şokunu atlattıktan sonra bir şeye karar verdim. Sadece onun yasını, kederini tutmak değil, neşesini yaşatabilmek istedim. Özgürcan da bize veda ettiğinde buradaki arkadaşlarının yaşındaydı. Onun neşesini ancak burada yaşatabileceğimi fark ettim. Özgürcan çok neşeli bir insandı. Umarım sinematekte Özgürcan'ın kahkahaları sizlerin dudaklarına yansır. Umarım hayalleri sizlerin hayallerinde var olur."

Anne Güzin Kirik de öğrencileri kendi çocukları gibi gördüğünü belirterek, "Burayı en iyi şekilde, Özgürcan'a yakışır şekilde kullanmanızı, onu temsil etmenizi istiyorum." dedi.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekçioğlu da bağışların en anlamlısının eğitime yapılan olduğunu belirterek, aileye teşekkür etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç ise hareketli ve üretken bir genç olan Özgürcan'ın bu özelliklerinin öğrencilere ışık olmasını diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek birimleri hizmete açtı, salonları gezdi.

Tören sırasında Özgürcan'ın ailesi ve yakınların duygusal anlar yaşadı.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi öğrencisi Özgürcan Kirik, 12 Aralık 2017'de yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.