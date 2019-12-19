Vefat eden polis memuru için tören - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefat eden polis memuru için tören - Son Dakika

Vefat eden polis memuru için tören

6 saat önce

Dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Dün vefat eden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

İzinli olduğu günde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni yapıdı.

Törene Yıldız'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.

Vefat eden polis memuru için tören

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:07 Kaynak: AA
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