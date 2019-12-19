Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi - Son Dakika

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Vefat eden polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi
6 saat önce
İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:48 Kaynak: DHA
İZİNLİ olduğu gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayan polis memuru Remzi Yıldız'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, mesai arkadaşları ve vefat eden polis memuru Remzi Yıldız'ın ailesi katıldı. Helallik alınmasının ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi uçakla memleketi Elazığ'a gönderildi.
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