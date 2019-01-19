Son Dakika Haberleri: Vefat Eden Polis Memuru Meslektaşları Tarafından Memleketine Uğurlandı

Vefat Eden Polis Memuru Meslektaşları Tarafından Memleketine Uğurlandı

25 dakika önce

Vefat eden polis memuru meslektaşları tarafından memleketine uğurlandı Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru, meslektaşları tarafından defnedileceği Memleketi Trabzon'a uğurlandıSİVAS - Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis...

Vefat eden polis memuru meslektaşları tarafından memleketine uğurlandı
Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru, meslektaşları tarafından defnedileceği Memleketi Trabzon'a uğurlandı

SİVAS - Sivas'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru, meslektaşları tarafından defnedileceği Memleketi Trabzon'a uğurlandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nurullah Baki dört gün önce beyin kanaması tanısı ile tedavi altına alındı. Tüm çabalara rağmen polis memuru bugün hayatını kaybetti. Baki için tedavi gördüğü hastane önünde tören düzenlendi. Baki'nin Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında törenin yapıldığı alana getirildi. Törene ailesi ve meslektaşları katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan polis memurunun çocukları babasının ardından göz yaşlarına boğuldu. Polis memuru memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde defnedilmek üzere meslektaşları tarafından uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Trabzon, Polis, 3. Sayfa, Güncel
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