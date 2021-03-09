Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı
09.03.2021 10:27
Pazar günü evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisi Zeki Bülent Özerk'i ölümüyle büyük bir yıkım yaşadığı ortaya çıktı.
Türk sinemasının efsane ismi Rasim Öztekin, pazar günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Dün kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.
2 AY ÖNCE ABİSİNİ KAYBETMİŞTİ
Ani ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan usta oyuncunun geçtiğimiz aylarda yaşadıkları da kısa sürede gündem gelmeye başladı. Zor günler geçiren oyuncu, 2 ay önce abisini ölümüyle yıkılmıştı.
Ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan usta isim, "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim... Nurlar içinde yatsın" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaşmıştı.
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