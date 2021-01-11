Vefat eden sağlık çalışanları anısına sergi - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanları anısına "Feda" isimli sergi düzenledi. Sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar, pandemi döneminde hislerini serum poşetleri ve sağlıkçı tulumlarına çizdi.

KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından "Feda" isimli sergi düzenlendi. Sağlık çalışanı ve minyatür sanatçısı Barış Genar, pandemi döneminde hissettiklerini serum poşetleri ve sağlıkçı tulumlarına çizdi. Covid-19 nedeniyle vefat eden KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Hanım Kakaç'ın "Sultan ANA" isimli sanat çalışması ise gözyaşlarına neden oldu.

Sanatçı Barış Genar, "Yaşadığımız Covid-19 salgınının etkileri dünyada ve ülkemizde birçok alanda yaşandı. Bu etkilerin maddi ve manevi olumsuzluklara yol açması hepimizi farklı bakış açılarına sevk etti. Kıymet bilme, beraber yaşama ve toplum olmanın farkındalığına sebep oldu. Bu süreçte yaşanan olayları anlatmak için hissettiklerimi resmetmeye başladım. Kullandığımız maske, serum torbaları, önlük gibi materyalleri kullanarak yaşanmışlıkları resmederek aktarmaya çalıştım. İnşallah bu salgın en yakın zamanda biter ve mutlulukların resmedildiği günler yaşarız" şeklinde konuştu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, "Avrupa'da salgında şu an rekorlar kırılıyor. Böyle bir ortamda Türkiye tam tersi bir eğilime girdi. İyi yoldayız. İnşallah yakın zamanda üstesinden gelmiş olacağız" dedi. - KÜTAHYA