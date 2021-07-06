İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, 'Merhum' Avni Günaydın'ın oğlu, Sezgin, Emre ve Aysun Günaydın'ın babaları, emekli öğretmen Ertuğrul Günaydın ve Çimento Fabrikası'ndan emekli 'Merhum' Galip Günaydın'ın abileri Emekli Astsubay SELAMİ GÜNAYDIN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Samsun Derecik Mezarlığı Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Vefat Eden: Selami Günaydın - Son Dakika