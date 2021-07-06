Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

İlçemiz Büyükkızoğlu Mahallesi'nde, 'Merhum' Avni Günaydın'ın oğlu, Sezgin, Emre ve Aysun Günaydın'ın babaları, emekli öğretmen Ertuğrul Günaydın ve Çimento Fabrikası'ndan emekli 'Merhum' Galip Günaydın'ın abileri Emekli Astsubay SELAMİ GÜNAYDIN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Son Dakika › Toplum › Vefat Eden: Selami Günaydın - Son Dakika

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