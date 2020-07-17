Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan sunucu Seyfi Dursunoğlu,solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. 15 gündür hastanede tedavi altında olan Dursunoğlu'nun ardından sosyal medyada birçok güzel paylaşım yapıldı. Bunlardan biri ise 2013'te aramızdan ayrılan gazeteci ve haber spikeri Mehmet Ali Birand'la yaptığı efsane programdı.

Mehmet Ali Birand'ın 32. gün Seyfi Dursunoğlu'nun "Huysuz Virjin"le sohbeti

15 GÜNDÜR HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

15 gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak tedavi gören usta sanatçı Dursunoğlu, 17 Temmuz Cuma günü saat 20 sıralarında hayatını kaybetti.