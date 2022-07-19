Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek - Son Dakika
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Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek

19.07.2022 13:48
Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Yük" ve "Av Zamanı" gibi filmlere imza atan usta yönetmen ve senarist Erden Kıral'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Yük" ve "Av Zamanı" gibi filmlere imza atan usta yönetmen ve senarist Erden Kıral'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat eden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda saat 14.00'te anma töreni düzenlenecek. Teşvikiye Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınacak namazın ardından, Kıral'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Erden Kıral, Antalya'da hastalanarak tedavi altına alınmış, müdahalelere rağmen beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 17 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü mezunu Kıral, kariyeri boyunca "Kumcu Ali Yaşar" (1968), "Kanal" (1978), "Bereketli Topraklar Üzerinde" (1979), " Hakkari'de Bir Mevsim" (1982), "Ayna" (1984), "Dilan" (1987), "Av Zamanı" (1988), "Mavi Sürgün" (1993), "Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey" (1995), "Ay Hikayeleri" (1996), "Avcı" (1997), "Baba" (2000), "Baba Evi" (2001), "Babam ve Biz" (2002), "Canım Kocacığım" (2002), "Yolda" (2005), "Vicdan" (2008), "Haliç" (2010), "Kuş (2012) ve "Gece" (2014) adlı yapımlara imza attı.

Kıral, Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer alan Kıral, 1984'ten itibaren Berlin Akademie der Künste üyesiydi.

"Yolda" filmiyle 2005'te Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edilen sanatçı, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından "Yaşam Boyu Başarı" ve "Onur Ödülleri"ne layık görüldü.

Erden Kıral, "Yük" filmiyle 19. Altın Koza Film Festivali'nde Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.

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Kaynak: AA

Bereketli Topraklar Üzerinde, Erden Kıral, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vefat eden yönetmen ve senarist Erden Kıral için yarın tören düzenlenecek - Son Dakika

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