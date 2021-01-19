Vefatının 10. yılında Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarıyla "Seçilmiş Anlar" - Son Dakika

Vefatının 10. yılında Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarıyla "Seçilmiş Anlar"

19.01.2021 13:07
Vefatının 10. yılında Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarıyla

İstanbul Modern, iş adamı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı'nın vefatının 10. yıl dönümünde "Seçilmiş Anlar" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Modern, iş adamı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı'nın vefatının 10. yıl dönümünde "Seçilmiş Anlar" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen'in üstlendiği sergi, 25 Kasım 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında görülebilir.

"Seçilmiş Anlar", Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğrafçılık kariyerine başladığı 1960'lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğraflarının yanı sıra 1980'li yıllardan itibaren fotoğrafın teknik imkanlarını kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığı çalışmalarını izleyicilerle buluşturuyor. Eczacıbaşı Topluluğu'nun sponsorluğunda gerçekleşen sergi, Şakir Eczacıbaşı'nın "doğal halde olduğumuz yerler" olarak tarif ettiği sokakları ve binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyasının çok katmanlı yapısını yansıtıyor. Sanatçının insan merkezli çalışmaları ile kültür sanat alanında döneminin önemli aktörlerinin portrelerine yer veren sergi, aynı zamanda sanatçının "evrensel bir iletişim arama" arzusunu da gözler önüne seriyor.

"Seçilmiş Anlar" adlı sergi, sanatçının fotoğrafladığı öznelerin "içinde bulundukları ortamla, diğer insanlarla, araçlarla ve yollarla kurdukları ilişkiyi" aktardığı yapıtlara odaklanıyor. Sanatçının, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonundaki pek çok çalışmasının yanı sıra Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'na bağışladığı fotoğraf koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı sergide, 300'ü aşkın fotoğraf bulunuyor.

OYA ECZACIBAŞI: "SEÇİLMİŞ ANLARIYLA ANIYORUZ"

Fotoğraf sanatıyla 1960'larda ilgilenmeye başlayan Şakir Eczacıbaşı'nın yapıtlarıyla yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi çekerek çağdaş fotoğraf sanatçıları arasında yerini aldığını vurgulayan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, "Aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümünde kültür ve sanat dünyasına sayısız katkı sağlayan Şakir Eczacıbaşı'nı onun objektifine yansıyan anlarla anmak istiyoruz. Çok yönlü kişiliğinin yanı sıra Türkiye fotoğraf tarihindeki yerini fotoğrafın biçimselliğini sorgulayarak; çalışmalarında gündelik hayatın devinimini, belirsizliklerini ve değişimlerini yansıtarak bulan Şakir Eczacıbaşı'nın seçtiği anları, İstanbul Modern'deki sergisiyle izleyiciye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"GEÇMİŞİMİ İMGELERLE ANIMSAMAK İSTİYORUM"

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah da, fotoğraf tutkusunu "Fotoğraf çekiyorum, çünkü yaşadığım anları görüntülemek, geçmişimi imgelerle anımsamak istiyorum. Yalnızca anımsamak için değil, onları izleyiciyle de paylaşmak istiyorum" diyerek anlatan Şakir Eczacıbaşı'nı vefatının 10. yılında özel bir sergiyle anmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Gümrah, "Seçilmiş Anlar" sergisi ile eş zamanlı olarak Şakir Eczacıbaşı'nın aramızdan ayrılmadan kısa bir süre önce hazırlıklarını tamamladığı son kitabı "Seçilmiş Anlar" ı da Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı aracılığıyla 10 yıl sonra gün yüzüne çıkararak sanatseverlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Atalay Gümrah, hazırlıkları uzun zamandır sürdürülen ve Şakir Eczacıbaşı'nın sanata olan tutkusuna, biyografisine ve fotoğraf sanatının örneklerine detaylı olarak yer verilen sakireczacibasi.com adresindeki web sitesini yayına aldıklarını da ifade etti.

KAMERANIN ARKASINDAKİ TUTKU

Serginin küratörü Bülent Erkmen, serginin Eczacıbaşı'nın hayata bakışındaki anların çeşitliliğini, renkliliğini, sıradan anlara sıra dışı bir duygu yükleyen görüntülerini aktardığını dile getiriyor.

Erkmen, "Şakir Eczacıbaşı, yapmak istediklerine, ilgilerine, ilgilendiklerine, hayata ve fotoğrafa iştahla, coşkuyla yaklaşırdı. Baktığı, gördüğü her şeyin, her anın fotoğrafını çekti. 50, 100, 150 fotoğraf onun, sesine de benzeyen gürül gürül fotoğraf dünyasını anlatmaya yetmez. Sergi, 300'ü aşkın fotoğrafla, Eczacıbaşı'nın yerinde duramayan, kıpır kıpır kamerasının arkasındaki çok yönlü tutkuyu bu kapsamlı seçkiyle anlatmayı hedefliyor," dedi.

Şakir Eczacıbaşı'nın "Seçilmiş Anlar" adlı kitabının yanı sıra sergiye özel olarak hazırlanan bir ürün seçkisi de İstanbul Modern Mağaza'da sanatseverlerle buluşuyor.

(Adem Meleke/İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Şakir Eczacıbaşı, İstanbul Modern, İş Adamı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vefatının 10. yılında Şakir Eczacıbaşı'nın fotoğraflarıyla 'Seçilmiş Anlar' - Son Dakika


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