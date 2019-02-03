Vefatının 20. yılında sevgi seli
1 saat önce
Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.
Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:35
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