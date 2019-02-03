Son Dakika Haberleri: Vefatının 20. yılında sevgi seli

Vefatının 20. yılında sevgi seli

1 saat önce

Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

Vefatının 20. yılında sevgi seli, System.String[]
Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:35 

Ekonomi
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