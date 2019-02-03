Vefatının 20. yılında sevgi seli

Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

Manço'nun ailesi ve sevenleri, sanatçının vefatının 20. yılı dolayısıyla mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

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