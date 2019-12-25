Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı - Son Dakika

Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'inci Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Altınoluk Mahallesi'nde ki anıtı başında törenle anıldı.

Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'inci Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Altınoluk Mahallesi'nde ki anıtı başında törenle anıldı.


Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde anıtı önünde düzenlenen anma törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Edremit İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Edremit Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili katıldı. İsmet İnönü Anıtı'na Cumhuriyet Halk Partisi çelenginin bırakılmasıyla başlayan tören, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın İsmet İnönü'yü andığı konuşmasıyla devam etti.


İnönü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Arslan "İnönü Kuvay-i Milliyeci olmuş, toprakları düşmanlardan kurtarmıştır. Tübitak'ın temelini atmış, bilimi gericilikten kurtarmıştır. Lider olmuş, ülkeyi 2.Dünya Savaşı'ndan kurtarmıştır. Köy Enstitülerini kurmuş, gençliği cehaletten kurtarmıştır. Şurası kesin ki İnönü çok şeyi kurtarmıştır. İsmet İnönü'yü vefatının 46.yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreni, İsmet İnönü Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla son buldu. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet İnönü, Altınoluk, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:24 Kaynak: İHA
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