Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Velî - Son Dakika
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Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Velî

14.12.2021 18:15
Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Velî

Araştırma MerkezleriVefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş VeliUNESCO - 2021 Hacı Bektaş Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Naim ATABAĞSOY 28 Aralık 2021 Salı günü saat 13. 30'da "Vefatının 750.

Araştırma Merkezleri

Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Veli

UNESCO - 2021 Hacı Bektaş Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Türk Dili Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Naim ATABAĞSOY 28 Aralık 2021 Salı günü saat 13. 30'da "Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Veli" konferansında öğrencilerimiz, Akademik ve İdari Personelimiz ile buluşuyor. TURK 101-102-103 dersi final ön koşulu etkinliklerinden olan online konferansa https://zoom. us/j/96679503817 linki aracılığıyla katılabilirsiniz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 14. 12. 2021 16: 47

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Velî - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vefatının 750. Yıl Dönümünde Barış ve Kardeşliğin Sesi Hacı Bektaş Velî - Son Dakika
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