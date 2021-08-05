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Vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika

Vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı

05.08.2021 08:24
Vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'İnsanlığın özü sevgi, barış ve kardeşlik' sloganı ile Hacı Bektaş Veli Müzesi önünde etkinlik düzenlendi.

Programda, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer konuşma yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, konuşmasında Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı döneme sevgiyi, barışı getirerek geleceğe ışık tutarak derin bir insan sevgisine, hoşgörüye, barışa, kardeşliğe, ilime dayalı düşünceleri Anadolu kimliğinin inşasına temel olduğunu söyledi.

"Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa rehber olan evrensel değerlerini yaşatmak, bu toprakların insanları olarak bizim için en büyük vazifelerden biridir" diyen Savran konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, şu an bulunduğumuz topraklardan,kendi adıyla anılmış olan Hacıbektaş ilçemizden tüm dünyaya yayılmıştır. Bu bakımdan topraklarımız bir mekân olmanın çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Burası tüm âleme sevgiyle, hoşgörüyle bakılan bir gönül dünyasıdır. Burası, incinse de incitmeyen, her ne arar ise kendi kalbinde arayan,tüm insanlığı bir gören; bütün âleme hürmet eden eşsiz bir bilincin dünyasıdır. Bu bakımdan da güzel ilçemiz ve şehrimiz, Hacı Bektaş Veli'nin mirasının en önemli parçasıdır. Bu mirasın kıymetini bilmek ve nesilden nesile aktarmak da hepimiz için bir gönül sorumluluğudur. Huzurlarınızdan ayrılmadan Hacı Bektaş Veli'nin şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. "Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz." Bugün kalbimizde hissettiğimiz büyük sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla Hünkâr Hacı Bektaş Veli' yi rahmetle anıyor; öğretilerinin ışığında tüm insanlığın huzur, sevgi ve kardeşlik içinde yaşamasını diliyorum."

Konuşmaların ardından tiyatro gösterisi ve dinleti sunulan programa, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, sanatçı Hülya Koçyiğit ve davetliler katıldı.

Vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı

Hacı Bektaş Veli, İnci Sezer Becel, Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vefatının750. Yıldönümü Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika


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