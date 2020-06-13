Vegan festivali, bu yıl evde yapılacak - Son Dakika

Uluslararası İstanbul Vegfest, Kovid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl 20-21 Haziran'da internet üzerinden düzenlenecek.

Hayvan Hakları İzleme Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Vegan Derneği Türkiye tarafından video konferans uygulaması Zoom üzerinden düzenlenecek festival, ücretsiz olacak.

Yabancı ve yerli konuşmacıların katılacağı uluslararası festival, panel ve atölyelerin yanı sıra müzik performansları ve film gösterimleriyle hayvan hakları örgütlerinin organizasyon paydaşlığında gerçekleştirilecek.

"#YaşamaŞansVer" sloganı ile veganizmi anlamak ve hayvan hakları mücadelesine katılmak isteyenlere kapılarını açacak olan festivalde, hukukçular, sporcular, foto-muhabirleri ve tıp doktorları bir araya gelecek.

Hayvan hakları ve hayvan özgürlüğü aktivistlerinin katılacağı festivalin yabancı konukları arasında, bitkisel beslenme konusunda tanınan doktor Michael Greger, hayvan hukuku uzmanı Steven M. Wise, hayvan fotoğrafçısı Jo- Anne McArthur, vegan tıp doktoru Neal Barnard, deneylerde hayvansız bilimsel metotların yaygınlaşması için çalışan Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı InterNICHE'nin koordinatörü Nick Jukes ve yazar-avukat Emilia Leese bulunuyor.

Her türlü hayvansal ürünü tüketmeyi reddetme, hayvanların esaret altında tutulmasına, deneylerde, hayvanat bahçelerinde, yunus parklarında, hayvanlı sirklerde, gelenekselleştirilen yarış ve dövüşlerde sömürülmesine karşı çıkan vegan felsefesini geniş kitlelere ulaştırma amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival, aynı zamanda hayvan özgürlüğü aktivizminin farklı alanlarda nasıl yürütülebileceğini ve geliştirilebileceğini çeşitli konuklarla birlikte katılımcılara aktarmayı hedefliyor.

Deneye Hayır Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi, Hayvanlara Adalet Derneği, İstanbul Vegan İnisiyatifi, Save Movement Türkiye, Vegans Live Forum ve Yunuslara Özgürlük Platformu'nun paydaşlığında düzenlenecek festival, iki gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan pek çok ismi 20 ve 21 Haziran tarihlerinde internet üzerinden ağırlayacak.

Katılımcıların konuşmaları, festival boyunca profesyonel tercümanlar aracılığıyla eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce'ye çevrilecek.