Son Dakika Haberleri: Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek
BBC
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Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek

3 saat önce

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre vegan ve vejetaryen beslenenlerde, et yiyenlere kıyasla kalp rahatsızlıklarının görülme riski daha az. Ama uzmanlar 'vitamin eksikliği' nedeniyle felç riskinin ise yüksek olduğunu söylüyor.

Vegan ve vejetaryenlerde kalp rahatsızlığı riski daha düşük ancak felç riski daha yüksek, System.String[]

Uzmanlar, vegan ve vejetaryen beslenme tarzını benimseyenlerde kalp rahatsızlıklarının daha az görüldüğünü ama felç riskinin ise et yiyenlere kıyasla daha fazla olduğunu söyledi.

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre vegan ve vejetaryenlerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski, et yiyenlere oranla %22 daha düşük. Kırmızı et yemeyip yalnızca balık yiyenlerde (peskateryanlarda) ise oran %13 daha düşük olarak kaydedildi.

FELÇİ RİSKİ DAHA YÜKSEK

Ama araştırmacılar vegan ve vejetaryenlerin, et yiyenlere oranla felç olma riskleri ise beşte bir kat daha fazla. Uzmanlar bunun kısmen vitamin eksikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyor.

İngiltere Tıp Dergisi'nde (British Medical Journal) yayımlanan araştırma için, daha önce hiç kalp rahatsızlığı veya felç yaşamamış 48 bin 188 kişinin verileri incelendi.

Katılımcılar, et yiyenler (24 bin 428), balık yiyenler (7 bin 506) ve vejetaryen, vegan (16 bin 254) olarak gruplara ayrıldı.

18 yıl boyunca yapılan incelemelerde, toplamda 2820 kişide iskemik kalp hastalığı ve 1072 kişide felç görüldü.

ÇEŞİTLİ VİTAMİN EKSİKLİKLERİ FELCE SEBEP OLUYOR

Sonuçlara ne gibi faktörlerin etki ettiği araştırıldığında, uzmanlar balık yiyenlerde kalp rahatsızlıkları riskinin et yiyenlere kıyasla %13 daha az olduğunu, vejetaryen ve veganlarda ise riskin %22 oranında azaldığını ortaya koydu.

Vegan ve vejetaryenlerde ise beyin ve çevresinde kanamaya bağlı felç riskinin daha yüksek çıktığı görüldü.

Uzmanlar, felç riskinin yüksek olmasının sebebinin B12 vitamini, D vitamini, amino asitler ve omega-3 yağ asitlerinin eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:14 
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