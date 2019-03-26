Son Dakika Haberleri: Veganlık Trendi Twitter'ı Sardı!

Veganlık Trendi Twitter'ı Sardı!

1 saat önce

Özellikle son dönemlerde adını sürekli duyduğumuz bir beslenme ve aslında yaşam biçimi olan veganlık, Twitter'da da ses getiriyor.

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Son dönemde iyice yükselen veganlık, hayvansal gıdaların, giyeceklerin ve diğer tüm yan ürünlerin kullanılmasına karşı duran bir yaşam biçimi. Özellikle son dönemlerde Türkiye'de bu kadar konuşulmasının nedeni de yeni yeni filizlenen vegan girişimcilerin ve diyetislerin varlığı. Girişimcilerin kimisi vegan yiyeceklere olan talebi artması kimisi de veganlık anlayışını benimsediği için bu furyaya dahil oluyor. Doktorlardan diyetisyenlere, derneklerden restoranlara kadar birçok destekçisi olan veganlığın yaygınlaşmasıyla iletişim alanı da genişliyor.

Sesini duyurmak isteyen lokal vegan girişimciler ve vegan diyetisyenler, Twitter'ın gücünü arkasına alıyor. Fikirlerini milyonların duymasını sağlayan Twitter'a her gün yeni bir vegan hesabı katılıyor. Ocak verilerine baktığımızda 200 binin üzerinde global kullanıcı biyografilerinde veganlıktan bahsederken konuyla ilgili 20 milyona yakın da tweet atıldığını görüyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:10 Kaynak: Bültenler

Diyetisyen, Türkiye, Twitter, Güncel
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