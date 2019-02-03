Son Dakika Haberleri: Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Türkiye

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Türkiye

59 dakika önce

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Greko-Romen Güreş Şampiyonası'da Türkiye, 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda Şampiyon Türkiye, System.String[]
37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Greko-Romen Güreş Şampiyonası'da Türkiye, 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Milliler, 205 puanla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu'nda düzenlenen 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Greko-Romen Güreş Şampiyonası bugün sona ererken, Türkiye 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı. Milliler, topladığı 205 puanla takım halinde turnuvanın şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da takip ettiği ve 11 ülkeden yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı turnuvada bugün 60, 67, 77, 87, 130 kiloda repesaj ile final maçları yapıldı. 77 kiloda Fatih Cengiz Altın, 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş ve 87 kiloda Ali Cengiz gümüş madalya kazanırken, 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Mustafa Şahin, 77 kiloda Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar, 130 kiloda Burak Çakırca bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlılar, turnuvada takım halinde topladığı 205 puanla şampiyon olurken, İran 149 puanla ikinci, Gürcistan 117 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Musa Aydın: "Güzel bir turnuva oldu"

37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası'nı son derece başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "11 ülkeden yaklaşık 200 sporcu 3 gün boyunca çok güzel müsabakalar ortaya koydular. Hem organizasyon olarak hem de alınan sonuçlar açısından başarılı olduk. Bu turnuva milli takımımızın oluşması açısından da önemliydi. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alıp ardından da Olimpiyat kotalarının verileceği Dünya şampiyonasında bu kotaları almak. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Ben bu şampiyonaya katılan tüm ülkelere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Hamit Kaplan, Spor
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