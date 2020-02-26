Vehbi Koç mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vehbi Koç mezarı başında anıldı - Son Dakika Ekonomi

Vehbi Koç mezarı başında anıldı

17 dakika önce

Koç Holding Kurucusu merhum Vehbi Koç için vefatının 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Vehbi Koç mezarı başında anıldı, System.String[]

Koç Holding Kurucusu merhum Vehbi Koç için vefatının 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Vehbi Koç'un, yaptığı her işte en iyi olmayı ilke edindiğini, çağının ilerisinde, sıra dışı bir lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Topluluğumuza ve ülkemize kazandırdıkları ticari bir başarının çok ötesindedir. Vehbi Bey; ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi ülkenin en itibarlı markası haline getiren kurumsal kültürümüz, etik iş yapış düsturumuz ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür. Vehbi Bey'in 'ülkem varsa ben de varım' sözünü şiar edinerek ülkemizin sadece ekonomik kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de katkı sağlamaya devam ediyor ve bu alanda da örnek olmayı sürdürüyoruz. Küresel vizyonumuzla sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da büyüyen ve güçlenen bir topluluk olmaya devam ediyoruz. Bir asra yaklaşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle topluluğumuzu geleceğe hazırlamak ve Koç markasını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Vehbi Koç'u saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Zincirlikuyu, Koç Holding, Vehbi Koç, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu
Kadınlardan 8 Mart için İBB'den ücretsiz ulaşım isteği Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı

Son Dakika Haberleri
15:24 Hint yağı nedir ve ne işe yarar? Hint yağı faydaları nelerdir?
15:24 Libido ne demek? Libido nedir? Libido düşüklüğü ve artışı ne anlama gelir?
15:24 Sanatçı Gülben Ergen duruşmaya "corona virüs" korkusu nedeniyle katılmadı
14:56 Dünyaca ünlü model yeni sezon için Beymen ile anlaştı
14:54 Hababam sınıfının ünlü ismine beraat

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 15:37:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vehbi Koç mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]