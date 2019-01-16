Vehbi Koç Vakfı'ndan 50. Yılında Yeni "Çağdaş Sanat Müzesi"

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vehbi Koç Vakfı'nın 50'nci yılında yeni çağdaş sanat müzesini açmanın da heyecanı içinde olduklarını belirtti ve şöyle devam etti: "Vehbi Koç, 'Yeni Vakıflar Kanunu'nun çıkabilmesi için 1951'den itibaren tam 16 sene uğraştı. Sonuçta da başarıya ulaştı. "Birçok iş insanı kendisini örnek alarak 'Özel Vakıflar' kurdu. Bu sayede vakıflar yoluyla ülkemiz için önemli adımlar atılmış oldu. "Bir bakıma Vehbi Bey, bu yasanın çıkması ile Türkiye'deki sivil toplumun kaderini değiştirdi. Vehbi Koç Vakfı, 'Eğitim – Kültür ve Sağlık' alanlarında ülkemizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette bulundu. "Ülkemize fayda sağlama yolunda Vakfımızın 50 yılda gerçekleştirdiği yatırım harcamalarının toplamı 1 milyar 355 milyon dolara ulaştı. "Vehbi Koç Vakfı, Türkiye'nin ilk ve en büyük özel vakfı olarak Avrupa ve Amerika vakıfları ile iş birlikleri geliştirdi. Övüneceğimiz ödüller aldı. "Bu başarıya emeği geçen Koç Ailesi, Koç Topluluğu Şirketleri ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

VEHBİ KOÇ'UN VASİYETİYDİ

"Vehbi Koç'un vasiyetini yerine getirebildiğimiz için mutlu ve huzurluyuz. 50'inci yılımızda yeni çağdaş sanat müzemizi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz." Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise, Vehbi Koç Vakfı'nın, ülkemizde sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine büyük katkılar sağlayan önemli bir rol model olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi de koyarak hareket ediyoruz. "Yarım asrı geride bırakırken bu yıl 'hayırseverlik' teması etrafında bir dizi faaliyet gerçekleştireceğiz. "Vaktini, emeğini, uzmanlığını veya maddi kaynaklarını kamusal fayda yaratmak için seferber eden herkes hayırseverdir. "Biz kendi hikayemizi anlatırken herkesin üstüne vazife edinerek fark yaratabileceği bir alan olduğunu göstermeye çalışacağız. "50'nci yılımız vesilesi ile bugüne kadar Vehbi Koç Vakfı'na emeği geçen kişi ve kurumlar ile Vakıf faaliyetlerimizi bir araya getirdiğimiz bir ansiklopedi de hazırladık. "20 Ocak itibariyle web sitemiz vkv.org.tr üzerinden herkesin erişimine açık olacak. Bu ansiklopedinin, sivil toplum dünyası ve kamuoyu için geniş kapsamlı bir kaynak olacağını umuyoruz."