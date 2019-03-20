Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesiyle Dikkat Çekiyor

Çağrı Merkezi Yöneticisi Arınç Oğuz, "Hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Çağrı Merkezi aracılığıyla müşterilerimizle kurduğumuz iletişimde kaliteli hizmet sunmayı, hızlı ve doğrudan iletişim kurmanın yanı sıra anında çözüm üretmeyi önemsiyoruz," dedi.

Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, MedAmerikan Tıp Merkezi ve Bodrum Amerikan Hastanesi'nin Çağrı Merkezi, hastalarının her türlü gereksinim, beklenti ve haklarını, verdiği hizmetin her adımında göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Sektöründe başarıya sahip bir ekiple çalışmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Çağrı Merkezi Yöneticisi Arınç Oğuz, "Hastanelerimizde tedavi gören tüm hastalarımızı dokunduğumuz tüm kanallardan takip ediyoruz. İşimizin kalbine hastalarımızı koyuyoruz, temas ettiğimiz her kanaldan onların istekleri, beğenileri ve ihtiyaçlarına göre hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 8 yılda 25 kişilik kadromuzu 55 kişiye yükselttik. 2019 yılının sonunda ise bu rakamı 60 kişiye yükseltmeyi hedefliyoruz," dedi.

Amerikan Hastanesi olarak 2005 yılından bu yana hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Arınç Oğuz, sözlerine şöyle devam etti: "Çağrı Merkezimizde hastalarımızla kurduğumuz iletişimde kaliteli hizmet vermeyi, hızlı ve doğrudan iletişim kurmayı ve anında çözüm üretmeyi önemsiyoruz. Hastalarımızın bizimle birlikte geçirdikleri değerli vakitlerinde hızlı ve kaliteli bir iletişim, çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye önem veriyoruz. Çağrı Merkezimiz aracılığıyla temas kurduğumuz hastalarımızdan aldığımız geri bildirimleri, önerileri ve talepleri iş süreçlerimize dahil ediyoruz. Her bir hastamıza zamanında dönüş yaparak, onların beklentilerini karşılayan hizmetler sunmaya devam ediyoruz."