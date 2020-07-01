Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi - Son Dakika

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın

İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, '2020 yılı Vekaletli Kurban Organizasyonu' toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 TL olarak belirlendiğini aktarıldı. Prof. Dr. Maşalı, geçen yıl 453 bin 560 hisse kurban kestiklerini belirtirken, bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinden Türkiye'de 77 il ve 232 ilçede, yurtdışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde yardım elini ulaştıracaklarını söyledi.

"BU YIL 20 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE TÜRKİYE'NİN İYİLİK ELİNİ ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçen sene yaptıkları çalışmalara değinen Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453 bin 560 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiştir. Geçen yıl vekaleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri olmak üzere Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Kafkasya ve diğer bölgelerde vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmuştur. Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 77 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Vatandaşların kendilerine nasıl ulaşacakları konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Maşalı, "TDV İstanbul Şubesi'nin kurban kesim organizasyonların temin etmek amacıyla İstanbul'daki merkezi yerlerine stantlar kurduk. Burada vatandaşlarımıza hem tanıtım hem de bağışlarını almaya gayret edeceğiz. Havalimanlarında da kurduğumuz stantlarla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Vakıf üzerinden kurban vekaletinin vermek isteyen vatandaşlar, ilçe müftülüklerimize başvurarak vekaletlerini verebilirler. Açacağımız stantlarda görevlilerimize vekalet verebilirler. Tüm din görevlilerimiz bu anlamda vatandaşların emanetlerini diyanet vakfına teslim etmesinde aracı olacaklar. Vatandaşlar, herhangi bir camiye gittiklerinde orada bulunan görevlilere taleplerini iletmeleri takdirde bu organizasyona katılmalarına aracılık edecekler. Vatandaşlar online olarak tdv.org adresi üzerinden ve telefon yoluyla da vekaletlerini verebilirler" şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle tedbirler çerçevesinde kesim alanlarının sayısını azalttıklarını vurgulayan Prof. Dr. Maşalı, "Bir önceki yıla göre kurban kesim yerleri sayısı azaldı. Pandemi sebebiyle gerekli şartları yerine getiren ve üst düzey sağlıklı bir hizmet verebilecek yerleri tespit ettik. Yine geçen seneye göre yurtdışında kurban keseceğimiz yerlerin biraz daha azaldı. Kurbanları ulaştıracağımız yerlerin sayısında bir azalma yok, sadece kesim yerlerinin sayısında bir azalma oldu. Dünyanın her bir yerinde temsilciliklerimiz bulunuyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muhtaçlara ulaşmak noktasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi - Son Dakika

Son Dakika

18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 12:47 394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı
12:39
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:10
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:01:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]