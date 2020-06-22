Vekaleten kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika

Vekaleten kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi" dedi.

Vekaleten kurban kesim bedeli belli oldu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışında ise 825 lira olarak belirlendi" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı ile ortak olarak "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2020 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbaş, küresel boyutta bir salgın sebebiyle tün insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Aynı zamanda bu salgın hastalık insanlığa çok şey öğretti. Rabbimiz buyuruyor ya, 'Siz bilemezsiniz, Allah bilir' bizim bilemediğimiz pek çok dersin, ibretin arka planda yattığını fark etmeliyiz, tezekkür etmeliyiz. İnşallah bu sürecin bütün insanlık için ders almaya, ibret almaya vesile olmasını nasip eder. Bu süreçte, yaşadığımız dünyanın bizim için emanet olduğu gerçeğini yakından idrak etmeyi de Rabbimiz bütün insanlığa nasip eder. En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız" diye konuştu.

Özellikle yaşanılan salgın nedeniyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin çok daha zor şartlara mahkum olduğunu, yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle Kurban Organizasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Ayrıca Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya; adını bile duymadığımız ülkelerde, hiç görmediğimiz ve tanımadığımız insanlara uzanan bu iyilik organizasyonu, yüce dinimiz İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim kesilen kurbanlarla yeşeren toprakların, nice hidayet öykülerine şahit olduğunu hepimiz biliyoruz. Kurban organizasyondan dönen gönüllülerimizi ve görevlilerimizi şurada dinlediğimizde her zaman gözlerimiz yaşarıyor ve o hikayeler bizim bu konuya daha çok önem vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Başta ülkemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz olmak üzere dünyada Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır Başkanlığımız ve vakfımız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfımız ile beraber yaptığı en önemli hizmetlerden biri de 1993 yılından beri gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonudur. Türkiye Diyanet Vakfı, 45 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da bir örneklik teşkil etmektedir. Bu manada Vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, 'dinimizin esaslara uygun olarak, güven ve emanete riayet' şiarıyla yerine getirmektedir" aktarımında bulundu.

Kurbanların, vekalet sahiplerinin isimlerinin tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan hocalar, vakfın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacir, mülteci kardeşlerimize Kur'an kurslarımıza ve öğrenci yurtlarımıza yani yurt içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaşmak; yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize ve muhtaç insanlara ulaştırmaktadır. İşte burada yedi kıtayı temsilen kardeşlerimizin önlerinde bulunan o kıtalardan ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu gibi yeryüzüne iyilik elimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimizdir. Müslümanın görevi, yeryüzünün neresinde bir muhtaç, mazlum varsa oraya ulaşmaya çalışmaktır. Sadece kendi mahallesine, kendi iline, ilçesine değil. Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlık için gönderdiği infak ayetlerine baktığınızda bunu görürüsünüz. Kur'an'ın evrenselliği, İslam'ın evrenselliği bunu gerektirmektedir. Bu sene de Kurban Bayramı'nda ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara bayram sevincini ve milletimizin iyilik elini taşıyacağız. Daha çok mazlum ve muhtaç insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edeceğiz."

"KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KESİM VE DAĞITIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜLKE SAYISI İLE ÜLKELERE GÖNDERİLECEK GÖNÜLLÜ SAYISINDA AZALMA VAR"

Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek ülke sayısı ve ülkelere gönderilecek gönüllü sayısında azalma olduğunu bildiren Erbaş, yurt dışında 100'e yakın ülkede müşavir, ateşe, din görevlileri ve koordinatörler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel paydaşların destekleriyle güvenli bir şekilde vatandaşların kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

"VAKFIMIZA EMANET EDİLEN KURBAN VEKALETLERİNDE HER YIL DÜZENLİ BİR ARTIŞ OLMAKTADIR"

2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktaran Erbaş, "Geçen yıl vekaleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya ve diğer bölgelerde de Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmaktadır. Bu durum her geçen gün milletimizin, TDV'ye olan güveninin de ne kadar arttığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA 20 MİLYONU AŞKIN İNSANIMIZA, HALKIMIZIN İYİLİK ELİNİ ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erbaş, hisselerin yurt içi ile yurt dışında belirlenen ülke ve bölgelerde mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Milletin destek ve teveccühleriyle, bir önceki yıl alınan bağış rakamlarının üzerine çıkma umutlarının olduğunu ifade eden Erbaş, "Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı insanlarımıza halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere, bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar ki süreçte; ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla birlikte bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

"BU YIL VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM BEDELLERİNİ YURT İÇİ 975 LİRA, YURT DIŞINDA İSE 825 LİRA OLARAK BELİRLENDİ"

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirlediklerini açıklayan Erbaş, "Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız, '0 312 416 90 00' numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikler ile o ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler. Bu vesileyle, kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, yeryüzünde iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum".

(Mevlüt Hasgül - Bayram Türüdü/İHA)

Diyanet İşleri Başkanlığı, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vekaleten kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı         
15:42
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 18:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vekaleten kurban kesim bedeli belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei