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Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL' - Son Dakika

Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL'

10.06.2021 23:57

- Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL' Prof. Dr. Ali Erbaş: "Geçtiğimiz yıl 557 bin 311 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

- Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL'

Prof. Dr. Ali Erbaş: "Geçtiğimiz yıl 557 bin 311 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Geçtiğimiz yıl Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 557 bin 311 hisse kurban, yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında; yurt dışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Vakfı'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Kuruluşundan bugüne Türkiye Diyanet Vakfımız, "dünyayı iyilik değiştirecek" inancıyla, aziz milletimizin hayır köprüsü olarak nice güzel hizmetlere vesile olmuştur. Ülkemizde, İslam coğrafyasında ve tüm yeryüzünde iyiliğin sembolü bir kuruluş haline gelmiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaklaşık 30 yıldır aralıksız şekilde Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Erbaş, "Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır" diye konuştu.

'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' teması"

Geçen yıl 557 bin 311 hisse kurbanın yurt içinde 430 kesim noktasında yurt dışında ise 74 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bilgisini veren Prof. Dr. Erbaş,

"Bu sene de Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara milletimizin iyilik eli büyük bir titizlikle ulaştırılacaktır. Daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine katkı sunmak için 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edilecektir" açıklamalarında bulundu.

Bu yıl vekaletle kurban kesimi organizasyonu için hazırlıkların sürdüğünü bildiren Prof. Dr. Erbaş, "Bu çerçevede milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlendiğini de söyleyen Prof. Dr. Erbaş şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrimiçi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir.

Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL'
Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL'
Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL'
Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Lirası, Asker, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi: 'Yurt içi 1125 TL yurt dışı 925 TL' - Son Dakika Ekonomi


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