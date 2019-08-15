Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu
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AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, toplanan ekinleri arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla attı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:27 Kaynak: İHA
, toplanan ekinleri arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla attı.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal bir dizi ziyaretler kapsamında Eflani
ilçesine bağlı Soğucak
Köyü'ne gitti. Köylülerle bir araya geldikten sonra yaşanılan sıkıntıları dinleyerek çözümler üretilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti. Geri dönüş yaptığı sırada patos makinesi ile çalışan çiftçileri gören Ünal, aracından inerek eline aldığı tırpanla, arpa ve samanı birbirinden ayıran patos makinesine toplanan ekinleri attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal büyük beğeni topladı. Çiftçilerle yaptığı sohbette, her zaman onlarla birlikte olacağını ve gerekli destekleri vereceklerini belirten Ünal, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KARABÜK
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