Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu
1 saat önce
Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu Milletvekili köylülerle birlikte çalıştıKARABÜK - AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla toplanan ekinleri attı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
Vekil eline tırmık alıp ürünleri patosa vurdu Milletvekili
köylülerle birlikte çalıştı
KARABÜK - AK Parti Karabük
Milletvekili Cumhur Ünal
, arpa ve samanı birbirinden ayırmak için kullanılan patos makinesine tırpanla toplanan ekinleri attı.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal bir dizi ziyaretler kapsamında Eflani
ilçesine bağlı Soğucak
Köyü'ne gitti. Köylülerle bir araya geldikten sonra yaşanılan sıkıntıları dinleyerek çözümler üretilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti. Geri dönüş yaptığı sırada patos makinesi ile çalışan çiftçileri gören Ünal, aracından inerek eline aldığı tırpanla, arpa ve samanı birbirinden ayıran patos makinesine toplanan ekinleri attı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal büyük beğeni topladı. Çiftçilerle yaptığı sohbette, her zaman onlarla birlikte olacağını ve gerekli destekleri vereceklerini belirten Ünal, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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