Vekil Esgin millet buluşmalarını sürdürüyor

Vekil Esgin millet buluşmalarını sürdürüyorBURSA - AK Parti Bursa Mustafa Esgin , "millet buluşmaları"nın 29'uncusunu Kuruçeşme Mahellesi'nde gerçekleştirdi.AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek onların sıkıntılarına çare olmaya gayret gösteren Esgin, "Bugün 27. dönem milletvekili olarak çıktığımız yolda 180 günü geride bıraktık. Aralıksız sürdürdüğümüz millet buluşmalarımızı Osmangazi 'ye bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde gerçekleştiriyoruz. Mahalle halkı, esnafı, sosyal ve kültürel dokuya ait örnekleri de yerinde inceleme fırsatı bulduk. Eksikleri ve yaptığımız hizmetleri gördük. Kuruçeşme Mahallesi renkli bir mahalle olarak dikkat çekiyor. Bursa Geruş Sinagogu, okulu ve Osmangazi Belediyesi 'nin kazandırdığı Seyyid Usul Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten tarihi bir mahalle olarak dikkat çekiyor" dedi. Ankara 'da yapılan çalışmaları ve Bursa yönüyle ortaya koyulan çalışmaları da vatandaşla paylaştığını belirten Esgin, "Bu halk buluşmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. Benim seçim bölgemde 500 mahalle var. Görev süremin sonuna kadar bu mahallelerde vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Meselelerin halli noktasında iletişim kanallarının açık olması için örnek bir çalışma gerçekleştiriyoruz. AK Parti milletvekilleri olarak sürekli sahalardayız" diye konuştu.Bursa'nın büyük projeleri ve beklentileri olduğunu dile getiren Esgin, "Bunları yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Otoyoldan hızlı trene, turizmden tarıma kadar birçok konunu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Bizim dünyaya sunmamız gereken çok önemli değerlerimiz var. Her zaman halkımızın kök değerlerinden çıkmış olan bu siyasi hareketi mensupları olarak halkımızla her alanda bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Eksikler olacak mı? Olacak. Bunları tamamladığımız da yeni beklentiler olacak mı? Olacak. Millete hizmet yolunda bu çalışmaları da bizler yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.