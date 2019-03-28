Vekil Gözgeç: "Chp'nin Meclis Üyesi Listelerinde Hdp'liler Var"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP'nin meclis üyeleri listesinde HDP'lilerin olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP'nin meclis üyeleri listesinde HDP'lilerin olduğunu söyledi.



AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, yorgancılar, ayakkabıcılar çarşı esnafı ile bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Gözgeç, Cumhur İttifakı'na destek istedi.



Çarşı ziyareti yaptıklarını dile getiren Gözgeç, "31 Mart yerel seçimleri için çarşı esnafımızdan Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Cumhur İttifakı ile beraber ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışıyoruz. Bizim en büyük ortak noktamız birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Karşımızda ittifakı ise birbirine benzemezlerin oluşturduğu gizli bir ittifak. Her ne kadar kendileri açıklamasalar da HDP'liler bunu ifade ediyorlar. Türkiye çapında 350 tane HDP'li meclis üyesi farklı listelerde yer alıyor. Biz CHP'li ve diğer seçmenlerin sağduyu ile hareket edip, ülkemizin birlik ve beraberliğinden yana oylarını kullanacağına inanıyoruz" dedi. - BURSA

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