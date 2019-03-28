Vekil Gözgeç: "Chp'nin Meclis Üyesi Listelerinde Hdp'liler Var"
2 saat önce
Vekil Gözgeç: "CHP'nin meclis üyesi listelerinde HDP'liler var"BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP'nin meclis üyeleri listesinde HDP'lilerin olduğunu söyledi.
Vekil Gözgeç: " CHP
'nin meclis üyesi listelerinde HDP
'liler var"
BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç
, CHP'nin meclis üyeleri listesinde HDP'lilerin olduğunu söyledi.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz
Gözgeç, yorgancılar, ayakkabıcılar çarşı esnafı ile bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Gözgeç, Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Çarşı ziyareti yaptıklarını dile getiren Gözgeç, "31 Mart yerel seçimleri için çarşı esnafımızdan Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Cumhur İttifakı ile beraber ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışıyoruz. Bizim en büyük ortak noktamız birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Karşımızda ittifakı ise birbirine benzemelerin oluşturduğu gizli bir ittifak. Her ne kadar kendileri açıklamasalar da HDP'liler, bunu ifade ediyorlar. Türkiye
çapında 350 tane HDP'li meclis üyesi farklı listelerde yer alıyor. Biz CHP'li ve diğer seçmenlerin sağ duyu ile hareket edip, ülkemizin birlik ve beraberliğinden yana oylarını kullanacağına inanıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:58 Kaynak: İHA
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