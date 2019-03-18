Vekil Gözgeç: "Kadınlarımızın Desteğiyle Seçimden Zaferle Çıkacağız"

Vekil Gözgeç, "Batı medeniyeti kan vahşet ve sömürge üzerine kurulmuş bir medeniyet. Ama bizim kadim medeniyetimize baktığımızda Peygamberimizin Veda Hutbesi'nde kadın erkek ayrımı yapmaksızın 'Ey İnsan' diye seslenildiğini, cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Yine bizim medeniyetimizde medreseler, imarethaneler, şifahaneler, vakıflar kuran kadınlarımız var. Yine Kurtuluş Savaşımızda erkeklerle omuz omuza destanlar yazan kadınlarımız var. Ve son olarak 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde korkusuzca tankların altında ezilerek can veren kahraman kadınlarımız var. Bu güçlü kadınlarımız var oldukça ülkemizin birlik ve beraberliği her daim devam edecektir" dedi.

"Kadınlar aynı zamanda çocuklarımızı yetiştirerek geleceğimizi inşa ediyorlar. Hele bir de kadın öğretmen görev yapıyorsa, görevi çok daha kutsaldır. Kadın esnafımız ise hem aile ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine değer katma anlamında çok daha önemli görevler üstlenmiş durumdadır" diyen Vekil Gözgeç, "Geriye dönüp baktığımızda biz kadınlar olarak da ötekileştirilmeden, ayrımcılığa tabi tutulmadan çok önemli süreçleri hep beraber yaşadık. Kadınlar başörtülü diye üniversite kapılarından kovuldular. Her ne kadar kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1935 yılında verilmişse de, eşit şartlarda seçme seçilme hakkını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile kazandık. Bizim için üniversiteye, adliye binalarına girmek, Mecliste olmak hayaldi. Biz 'hayaldi gerçek oldu' diyoruz ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Hayallerimizin peşinden gidebilmek için de kadınlarımızın güçlü olmasına ve bu güçle birlikte kadınlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz ama biliyoruz ki bizi en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz ile hayatın her alanında güçlü olan kadınlarımızdır" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin sürekli kadınların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Av. Emine Yavuz Gözgeç, "Bu noktada girişimci kadın sayımızın da artması için çalışmalar içindeyiz. 2005 yılında ülkemizdeki kadın girişimci sayısı 60 binlerde iken bu sayı günümüzde 100 binleri aşmış durumda. Bu da AK Parti'nin kadınlara ve kadın girişimcilere verdiği desteklerin, teşviklerin bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'siyasette kadının var olmaması sadece kadın için değil, ülke için büyük bir eksikliktir, kadının sahip çıkmadığı, omuz vermediği bir demokrasinin başarıya ulaşması mümkün değildir' sözü bizim şiarımızdır ve biz kadınlarımızla birlikte 31 Mart yerel seçimlerinden de yine başarıyla çıkacağız" diye konuştu.

Belediye Başkan adayları ile birlikte yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Vekil Gözgeç, Osmangazi'ye bağlı Dürdane, Çeltik ve Yeniceabat Mahallelerinde, Nilüfer'e bağlı Cumhuriyet ve Minareliçavuş Mahallelerinde ev toplantılarında ve kadın esnaf ziyaretlerinde de Gönül Belediyeciliğini anlattı.