Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi - Son Dakika

Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi

30.03.2021 10:57

Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: "İyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var" "Kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum" AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kapıköy Gümrük Kapısı...

Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar:

"İyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var"

"Kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum"

VAN - AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kapıköy Gümrük Kapısı için Sağlık Bakanı ve Ticaret Bakanı ile yapmış olduğu görüşmelerden hareketle iyimser bir tabloyla kapının nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentileri olduğunu söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van TSO'da gerçekleşen MÜSİAD 7. Genel Kurulunda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında MÜSİAD'ın başarısına değinen Gülaçar, korona virüs pandemisi nedeniyle kapalı olan sınır kapılarına değindi. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle esnafın ve Van halkının büyük sıkıntı içerisinde olduğunu ve AK Parti Van milletvekilleri olarak bunu aşma adına çok ciddi gayretler sarf ettiklerini vurgulayan Gülaçar, "Bazen sosyal medyada bizi eleştiren ama perde arkasını bilmeyen insanlar, bizim gayretimizi, çabamızı bilmeyen ve takdir etmeyen, sırf muhalefet olsun hesabıyla orda paylaşım yapan arkadaşlar, bizi incitip üzüyorlar. Ben iki diğer milletvekili arkadaşım ile beraber şu ana kadar defalarca sınır kapısının açılması adına hem Ticaret Bakanımızla hem de Sağlık Bakanımızla görüşmeler yaptık. Biz korona virüs meselesinin sadece bir Türkiye problemi olmadığını, bir Van problemi olmadığını aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın da tamamında ciddi anlamda etki yapan bir belayla karşı karşıya olduğumuzu ifade ettik. Türkiye olarak şu ana kadar 30 bin civarında vatandaşımızı kaybettik. Elbette ki sağlık noktasında daha dikkatli olması lazım fakat bu, şehirlerin ekonomilerini de çok fazla etkilememeli, yani yeni bir çözüm arayışında bulunmak mecburiyetimiz var. Geçen hafta Ticaret Bakanımızla yaptığım görüşmede bana dedi ki 'Sağlık Bakanımızdan iyimser bir şey al, ben hemen hazırım açmaya.' Bu kadar samimi bir ifade de bulundu. Şu an bütün gayretimizle Sağlık Bakanımızı ikna etme noktasında bir çaba içerisindeyiz. Şu anda pandemi de bir artış söz konusu. Umarız bu pandeminin biraz durması veya geriye dönüşünün olması durumunda niyetimiz o ki nisan ayı içerisinde artık Kapıköy'ü açmış olalım. Ben aynı zamanda diğer iki vekilimizle birlikte bu konuyu Türkiye İran Dostluk Grubu'nun düzenlediği programda da hem başkan hem büyük elçiyle görüştüm. Bu konuları konuştuk, onlarda bu noktada her türlü desteği vereceklerini ifade etiler. Artık yolun sonuna geldiğimizi, bir şekilde bugün veya yarın yakın bir zamanda karar vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasında geç kalındığının da altını çizen Gülaçar, "En son Sağlık Bakanı ve Ticaret Bakanımızla yapmış olduğum görüşmelerden hareketle iyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var. Ben kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum. Tedbirlerimizle beraber kapılarımızı erken açabilirdik. Şu vakte kadar pandemi vesilesiyle geciktik ama inşallah bu saatten sonra fazla bir gecikme olmaz diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi
Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi
Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi
Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi

Milletvekili, AK Parti, Kapıköy, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vekil Gülaçar'dan Kapıköy müjdesi - Son Dakika


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