Son Dakika Haberleri: Vekil Kılıç Oto Galericilerle Bir Araya Geldi

Vekil Kılıç Oto Galericilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Bursa Oto Galericiler Odasını ziyaret etti.

Vekil Kılıç Oto Galericilerle Bir Araya Geldi, System.String[]

Oto Galericiler Odası yöneticilerinin istek ve taleplerini dinleyen Vekil Kılıç, oto galericilerin Bursa'nın önemli değerlerinden olduğunu söyledi. Vekil Kılıç, "Bursa, üretimiyle sanayisiyle otomotiv Türkiye otomotiv sektörünün kalbi niteliğinde. Şehrimizde üretilen araçlar ve oto parçaları dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Oto galerici esnafımızda alım ve satışlarıyla bu sektörün canlı kalmasına ve Bursa ekonomisine önemli kazanımlar sağlıyor" dedi.

Milletvekilleri olarak toplumun her kesiminin sorunlarına çare olmak için çalıştıklarını belirten Vekil Kılıç, "Oto galerici esnafımızın da daha iyi şartlarda çalışması için gerekli çalışması için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Milletvekili Ahmet Kılıç'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Şahin Altın da, "Bursa'da 800 adet oto galerici esnafımız hizmet vermekte. Bizler, faturalarımızı eksiksiz göstererek, vergilerimizi düzenli ödeyerek, alım-satımlarımızla Bursa ekonomisine katma değer sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:36 Kaynak: Bültenler

Ahmet Kılıç, Milletvekili, Bursa, Güncel
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