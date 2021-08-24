Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İnegöl ilçesinde temaslarda bulundu.

Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle İnegöl'de bir dizi ziyarette bulundu. Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Başkan Alper Taban'ın nezaretindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet ilk olarak kurucu ilçe başkanı Burhan Alıcı'yı ziyaret etti. Ardından İnegöl Belediyesi Kent Müzesindeki eserleri incelediler. Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in de eşlik ettiği heyet, AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığının aşure ikramına katıldı. Heyet, kırsal Hamitabat ve Güzelyurt mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. Başkan Alper Taban, Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve beraberindeki heyet, son olarak Huzur Mahallesi'nde Doğugücü Spor'u ziyaret ederek kulüp yöneticileriyle bir müddet sohbet etti. - BURSA