Vekil Şeker Veliahmet ve Hacıhızır İçin Konuştu

Kentsel dönüşümünrant aracı olarak kullanılmaması gerektiğini kaydeden Şeker, beni dinlemedi dediği müteahhitin İzmit'in Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri'nde satın alamadığı yerler için bölgeyiriskli alan ilan ettirdiğini söyledi."Yanlıştan dönülür" derken o müteahhite seslendi."Sahibi olduğun alanda dönüşüm yap" dedi.

İNSANLARI MAĞDUR ETMEDEN YAPILMALI

İzmit Veliahmet ve Hacıhızır mahallelerinin riskli alan ilan edilmesinin ardından mahalle sakinlerinin kentsel dönüşüm konusunu görüşeceği toplantıda gerginlik yaşanmış, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın da girişimiyle firma yetkilileri, polis ekipleri tarafından salondan çıkarılmıştı. Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit'in en eski yerleşim yerlerinden Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri için yayımlanan kentsel dönüşüm kararını canlı yayında değerlendirdi. "Kocaeli'de kentsel dönüşüm şart" derken kentsel dönüşüm yapılırkeninsanların mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti.

DÖNÜŞÜM RANT ARACI OLMAMALI

Vekil Şeker, Kocaeli TV'de katıldığı Günün Manşeti programında Kocaeli TV Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Karademir'in Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleriyle ilgili sorusunu,önce Kocaeli'de kentsel dönüşümün gerekliliğinin altını çizerek cevapladı. Şeker "Afet riski altındaki alanların dönüşümü yasasında, alanın riskli olması ve binaların riskli olması söz konusu. Her ikisini de dikkate aldığımızda Kocaeli'de kesinlikle kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor." dedi.Vekil Şeker, konunun Kocaeli için gerekliliğine vurgu yaparken bazı noktaların da altını çizdi.Kentsel dönüşüm yapılırkeninsanların mağdur edilmemesigerektiğini söyledi. Kentsel dönüşümünbir rant aracı olarak kullanılmaması gerektiğini kaydetti. İnsanın yaşayabileceği sağlıklı binaları oluşturmak devletin görevi." diyenŞeker "2012'de kentsel dönüşüm yasası, afet riski altındaki alanların dönüşüm yasası çıkartıldı. Çünkü geçmişte bu depremlerden -sel felaketlerinden- dere yataklarının işgal edilmesiyle yapılmış binalardan canımız çok yandı. Yasanın amacı, bu tür sağlıksız alanlarda olan binaları ve sağlıksız binaları sağlıklı alanlara taşımak ve güvenli binalar yapılmasını sağlamaktı." dedi.

SATIN ALAMADIĞI YERLERİ RİSKLİ İLAN ETTİRDİ

Vekil Şeker konuyu, ilgili yasadan alıp Kocaeli özelinde İzmit Veliahmet ve Hacıhızır mahalleleri üzerinden değerlendirdi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan,meclisteki tartışmalarla da gündeme gelen Veliahmet ve Hacıhızır Mahalleleri'ndeki sürecianlattı.Şeker"Şimdi buraya bir müteahhit geliyor,bu bölgede yer satın alıyor. Yer satın alırken tahmin ediyorum bir yere kadar yerleri satın alabiliyor. Bir noktadan sonra ilerleyemiyor. Vatandaş, kendi rızasıyla yerini vermiyor. Vatandaş yerini vermeyince o bölgeyi riskli alan ilan ettirip kamulaştırma yoluyla o insanların yerini alma yöntemini kullanmak üzere bu bölge riskli alan ilan ettiriliyor. Belediye bunu yapmıyor, Bakanlık bunu yapmıyor, kimin talebi üzerine yapıyor, müteahhitin talebi üzerine yapılıyor. Bu yasada var, yapılabilir, buna engel bir şey yok. Ama şöyle bir geriye doğru baktığımızda müteahhit eliyle yapılan büyük alanlardaki dönüşümlerde ciddi sıkıntıların yaşandığını gördük. Biz de kanun içerisine bir madde daha koyduk. Kentsel dönüşüm nedeniyle müteahhit bir binayı yapmak istediği zaman binayı tamamlama sigortası yaptırma mecburiyeti getirdik." dedi.

MÜTEAHHİT BÖLGENİN YÜZDE 25'İNİ ALMIŞ

Veliahmet ve Hacıhızır mahalleni kapsayan alanla ilgili bilgiler de veren Şeker, "Bu bölgenin tamamı, 139 dönümlük bir alan riskli bir alan ilan edilmiş.139 dönümlük bir alan içerisinde bu müteahhit 27 dönüm yer almış. Yani bölgenin mülkiyet olarak yüzde 25'ini almış. Tabi yüzde 75'i ile anlaşılmayınca da yerinin kentsel dönüşüme girmesini istemeyen insanlar bundan rahatsızlık duydu ve konu bize intikal edince biz de bununla ilgili çalışma yaptık. Dedik ki bu çok doğru değil." açıklamasında bulundu.

BENİ DİNLEMEDİLER

Söz konusu müteahhitin kendisiyle de görüştüğünü kaydeden Şeker, o buluşmalarını da anlattı. Şeker "Ben kendilerine, madem burada 26 dönüm yer satın almışsınız buyrun gidin burada 26 dönüme göre planlarınızı yapın, vatandaşlara binalarınızı verin, dedim.Ama bunu kabul etmeyip buraları riskli alan ilan ettirdiler." dedi.

YANLIŞTAN DÖNÜLÜR

Riskli alan ilan edilen Veliahmet ve Hacıhızır mahalleleri sakinleri bir açıklama yapmış, söz konusu özel şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptığı girişimlerle mahallelerini riskli bölge ilan ettirdiğini ve alınan kararın geri çekilmesini istediklerini kaydetmişlerdi. Bu bir yanlışsa bir müteahhitin girişimiyle nasıl böyle bir yanlışlık yapılabiliyor? Bunun adı yanlışsa bu yanlıştan nasıl dönülecek? Vekil Şeker bu soruları da yanıtladı. "Bu yanlıştan dönmek mümkün" diyen Şeker, "Daha önceden riskli alan ilan edilip daha sonra riskli alan kararından vazgeçilen uygulamalar var. Aynı yöntemlerle işlemler yapılıp, riskli alan kararı kaldırılabiliyor." dedi.

MÜTEAHHİT KENDİ ALANINDA DÖNÜŞÜM YAPSIN

Söz konusu bölgenin riskli alan ilan edilmesi ile ilgili konunun Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın bakanlığı döneminde Bakanlar Kuruluna geldiğini kaydeden Şeker, "O zaman Bakanımız Fikri Bey, vatandaşlarla konuşalım acele etmeyin, deyince o zaman onaylanmamıştı. Yaklaşık 15-20 gün önce Sayın Bakanımız imzasıyla çıkarıldı. Tabi Cumhurbaşkanımıza sunulan bilgiler doğrultusunda imzalanıyor sonuçta. Burada gerekli düzenlemelerin yapılacağını düşünüyorum." dedi.Müteahhit kendi alanıyla ilgili çalışma yapabileceğini bunda bir şey olmadığını ifade eden Şeker, "Müteahhit aldığı 26 dönüm için müracaatını yapar, ama müteahhitin bölgenintamamına girmesi orada birçok insan için ilerde beklenmedik mağduriyetlere yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.