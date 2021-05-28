Vekil Sertel'in gazeteci eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Vekil Sertel'in gazeteci eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

İZMİR - Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün akşam hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Gazeteci Ziynet Sertel (61), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Gazeteci Ziynet Sertel, dün akşam yaşamını yitirdi. Sertel'in cenazesi, Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine Ziynet Sertel'in eşi Atila Sertel ve çiftin oğulları Özmen Serdar ve Özgür Mustafa'nın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li eski ve mevcut milletvekilleri, AK Parti İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, ve Sertel Ailesi'nin yakınları katıldı. Cenaze töreninde törene katılanların tavziye dileklerini kabul eden Atila Sertel ve çiftin oğulları, gözyaşlarını tutamadı.

61 yaşındaki Ziynet Sertel, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulundan 1982 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1986 yılında Turkish Daily News Gazetesi İzmir temsilcisi olarak başladı. 1994 yılından 2009 yılına kadar haftalık Söz gazetesinin imtiyaz sahipliğini yaptı. 2000 yılından itibaren 15 yıl boyunca aylık Şehir ve Başkan dergisinin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. Meslektaşı Atila Sertel ile 41 yıllık evli olan Ziynet Sertel'in Özmen Serdar ve Özgür Mustafa adında iki oğlu, Özden isminde gelini, Atilla Atlas, Özgen Demir ve Özgün Deniz isminde üç erkek torunu vardı.